Глава Белогорска встретился с выпускниками-стобалльниками

Фото: пресс-служба главы Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков поздравил выпускников-стобалльников с высоким результатом по ЕГЭ. Встреча состоялась в кабинете главы города при участии замглавы по соцполитике Галины Бурмистровой и председателя комитета по образованию и делам молодежи Ирины Губиной.



– Поздравляю вас с тем, что вы оказались в числе тех, кто написал ЕГЭ на 100 баллов, – обратился к выпускникам глава Белогорска Станислав Мелюков. – Мы должны были вас чествовать публично, на площади, но в связи с эпидобстановкой не можем этого сделать. Вы молодцы, поздравляю! Удачи вам и не забывайте про свой родной город, когда будете выбирать дальнейший жизненный путь.



Глава города также поинтересовался, как проходила подготовка ребят к единому госэкзамену в условиях пандемии коронавируса, расспросил о дальнейших образовательных планах. Вчерашние школьники в непринужденной обстановке рассказали о том, как проходила экзаменационная пора.



– Было немного сложно, так как экзаменационный период в связи с коронавирусом продлевался на месяц, – поделилась выпускница школы №4 Виктория Мовчан. – Был риск «перегореть», но мне было несложно справиться с этим, даже сыграло положительную роль: было больше времени на подготовку и больше консультаций. Я сдавала историю, обществознание и русский язык. И когда увидела, что набрала по русскому языку 100 баллов, не поверила своим глазам, много раз обновляла сайт с результатами, хотя и готовилась очень тщательно. Рассчитывала на 90+ баллов, но не на 100. Этому, конечно, способствовала ежедневная и планомерная подготовка в течение года, а также уверенность в себе и спокойствие на экзаменах. Далее планирую получить образование в сфере маркетинга.



Выпускник Гимназии №1 Максим Дударь написал на максимальное количество баллов экзамен по физике. Будущий абитуриент рассказал, что помимо физики сдавал также экзамены по математике, русскому языку, информатике. Результат по всем – около 90 баллов.



– К физике я готовился два года, – говорит выпускник. – Поэтому важно заранее определиться с предметами и специальностью, на которую планируешь поступать.



Максим Дударь неоднократно посещал научно-технологические форумы в Санкт-Петербурге со своими проектами «Система автоматического полива» и «Предсказатель погоды». Дальнейшее будущее планирует связать со сферой информационных технологий.



Бывший ученик школы №4, стобалльник по информатике Владимир Хмелев отметил, что подготовка к ЕГЭ по предмету для него не была сложной, наоборот вызывала большой интерес.



– Класса с 7-го я очень люблю математику и в целом технические точные науки, – рассказал он. – Этот интерес послужил формированию базы знаний и предпосылкой к высокому результату по информатике. На самом деле я готовился, возможно, даже меньше, чем другие, и по большей части по желанию, так как мне это нравилось. Меня очень интересует комбинаторика, криптография. Поступать в ВУЗ буду по направлению прикладной математики и информатики, возможно, на факультет механико-математический.