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сегодня, 17:06 0

На Амурском ГПЗ встретили Курбан-байрам

На Амурском ГПЗ встретили Курбан-байрам
Фото: www.instagram.com/amur_gpz/

Сегодня в 06.00 на праздничную молитву собрались строители Амурского ГПЗ, которые исповедуют ислам. Молитва прошла под открытым небом, расстояние в полтора метра между молящимися было строго соблюдено благодаря специальной разметке. Попасть на праздничную молитву можно было только в перчатках и маске.

Совершал праздничную проповедь и молитву полпред верховного муфтия Центрального духовного управления мусульман России в Дальневосточном федеральном округе Ахмад хазрат (Артур) Гарифуллин. Он также призвал всех собравшихся соблюдать противоэпидемические меры.

Как отмечают в инстаграм-аккаунте Амурского ГПЗ, такое массовое мероприятие стало возможным только благодаря благоприятной обстановке по ковид, которая на сегодняшний день сложилась на ГПЗ. Работа на предприятии ведется в плановом режиме, количество заболевших сократилось до 24-х человек. Два раза в месяц сотрудники подрядных организаций проходят выборочное тестирование на наличие коронавируса.

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#праздники #религия

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