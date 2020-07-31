На Амурском ГПЗ встретили Курбан-байрам

Фото: www.instagram.com/amur_gpz/

Сегодня в 06.00 на праздничную молитву собрались строители Амурского ГПЗ, которые исповедуют ислам. Молитва прошла под открытым небом, расстояние в полтора метра между молящимися было строго соблюдено благодаря специальной разметке. Попасть на праздничную молитву можно было только в перчатках и маске.

Совершал праздничную проповедь и молитву полпред верховного муфтия Центрального духовного управления мусульман России в Дальневосточном федеральном округе Ахмад хазрат (Артур) Гарифуллин. Он также призвал всех собравшихся соблюдать противоэпидемические меры. View this post on Instagram A post shared by ГазпромпереработкаБлаговещенск (@amur_gpz) on Jul 30, 2020 at 9:03pm PDT Как отмечают в инстаграм-аккаунте Амурского ГПЗ, такое массовое мероприятие стало возможным только благодаря благоприятной обстановке по ковид, которая на сегодняшний день сложилась на ГПЗ. Работа на предприятии ведется в плановом режиме, количество заболевших сократилось до 24-х человек. Два раза в месяц сотрудники подрядных организаций проходят выборочное тестирование на наличие коронавируса.

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#праздники #религия

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