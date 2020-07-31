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сегодня, 17:00 3

Василий Орлов попробовал бразильский сыр амурского производства

Василий Орлов попробовал бразильский сыр амурского производства
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Сегодня в гостях у староверов из Бразилии побывал губернатор области – Василий Орлов. Агрипина Ануфриев-Егорофф переехала в село Волково по программе льготной ипотеки, полученной в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На получение средства она купила сельский дом и уже начала строить сыроварню.

Сейчас Агрипина Ануфриев Егорофф может делать немного сыра, но за счет сыроварни планирует увеличить производство до 60 кг в сутки. Василия Орлова жительница Волкова угостила сыром моцарелла собственного производства, сделанного из молока «Агрофирмы АНК» Грибское.

— Мы будем производить сыры максимально натуральные и свежие. В области такого производства не так много. В сыроварне будет дегустационный зал, можно будет увидеть через стекло весь процесс от начала до конца. Будем принимать туристов. Люди, которые пробуют, говорят, что им нравится. Это даёт мне уверенность, что должно всё получиться. Если бы не было помощи со стороны власти – ничего бы этого не было возможно. Я приехала сюда без собственных средств, — рассказала Агрипина.

Агрипина Ануфриев Егорофф представляла проект своей сыроварни зоне «дальневосточный гектар» на Восточном экономическом форуме в 2019 году.

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#производство #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    на халяву и уксус сладок

  • крымчанин

    крымчанин
    1 час назад

    Молодцы, приехали и работать

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Да очень хочется купить натурального сыра,пусть дорого стоит,но зато натуральный,в магазинах,что продают, сыр натуральный по 700-800 рублей за кг,есть не возможно,раз купила ,выбросила. Агрипине желаю здоровья и расширения производства,жду сыр на прилавках магазинов.

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