В Амурской области выявили 28 новых заражений COVID-19

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В Амурской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 752 заражения COVID-2019.



В Благовещенске выявили 16 заражений, в Свободном — семь, два в Магдагачинском районе, по одному в Белогорске, Шимановске и Селемджинском районе. Темп прироста за последние сутки составил 1 %.



1 635 человек выписаны из стационара с выздоровлением.



1 024 человека были в контакте с заболевшими.