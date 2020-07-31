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31июля
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сегодня, 16:46 0

В Амурской области выявили 28 новых заражений COVID-19

В Амурской области выявили 28 новых заражений COVID-19
Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 752 заражения COVID-2019.

В Благовещенске выявили 16 заражений, в Свободном — семь, два в Магдагачинском районе, по одному в Белогорске, Шимановске и Селемджинском районе. Темп прироста за последние сутки составил 1 %.

1 635 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

1 024 человека были в контакте с заболевшими.

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#здоровье #коронавирус

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