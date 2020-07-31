В Приамурье приедет второй мобильный «Кванториум»

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В амурских муниципалитетах готовятся к прибытию второго мобильного технопарка «Кванториум». Он охватит Новокиевский Увал, Ромны, Завитинск, Талакан, Новобурейский и Архару. Руководитель передвижной лаборатории Дмитрий Коршик, совместно с «Кванториум-28», проверил подготовку площадок для размещения автобазы и условий подключения к электроснабжению.

В школах уже определены кабинеты для обучения и сроки проведения открытых мероприятий технопарка для детей и родителей. Как сообщает региональное правительство, мастер-классы помогут ребятам выбрать подходящее направление.

– В некоторых районах школьников из близлежащих деревень и сёл будут привозить на автобусах. Это позволит охватить занятиями большее количество ребят. В целом второй маршрут рассчитан на обучение тысячи сельских школьников, еще три тысячи детей будут задействованы в различных мероприятиях, – рассказала Наталья Домашенко.

Мобильный технопарк «Кванториум» – это передвижная лаборатория, которая оснащена современным, высокотехнологичным оборудованием. Таким образом, сельские школьники смогут прикоснуться к техническому творчеству, инженерно-конструкторской и научно-исследовательской деятельности. Сейчас идёт сборка автомобиля по индивидуальному техзаданию, готовая лаборатория приедет в Приамурье осенью.

По плану, в первой половине дня будут проходить уроки технологии, после обеда – программа дополнительного образования по трем направлениям: «Робо/Промдизайн», «VR/IT», «Гео/Аэро». Ребята познакомятся как с обязательными навыками – hard-компетенциями, так и soft-компетенциями, которые позволят школьникам эффективно работать в команде, создавать актуальные проекты.

К слову, в Амурской области уже действует один мобильный «Кванториум». Маршрут соединил Возжаевку, Екатеринославку, Константиновку, Поярково, Тамбовку, Березовку. В технопарке «на колесах» занимаются более тысячи детей. К 2022 году в Приамурье будут действовать пять передвижных лабораторий.

Развитие сети детских технопарков «Кванториум» – одно из направлений нацпроекта «Образование». В прошлом году начали свое путешествие 15 мобильных технопарков, в этом году их число возрастёт до 85.