Василий Орлов: «Реальным делам на ДВ гектаре будем помогать»

Сегодня, 31 июля, глава Амурской области Василий Орлов побывал на территории питомника диких птиц, который организовал орнитолог Денис Иванов на дальневосточном гектаре.

Денис Иванов одним из первых принял участие в программе в 2016 году, как сообщает пресс-служба областного правительства. Земля располагается недалеко от Благовещенска в селе Лозовое. У мужчины возникла необходимость в земельном участке для организации питомника для птиц, и ему рассказали о восточном гектаре.

На этой территории он планирует решить сразу несколько задач, в том числе по разведению хищных птиц, заботе о них и демонстрации правильного обращения, если они попали в руки к человеку. По мнению орнитолога, особенно это будет полезно и интересно детям.

Также он поделился с главой региона тем, что темпы развития проекта сдерживает срок поступления участка в собственность того, кто взял дальневосточный гектар. Сейчас он составляет 5 лет. И поинтересовался, нельзя ли как-то его сократит, чтобы ускорить освоение земли. На что Василий Орлов ответил:

— Поддерживаю вас. Я слышал эти предложения уже неоднократно, надо ускорять. Мы будем выступать с предложением — внести изменения в федеральное законодательство о сокращении сроков передачи земли.

По данным министерства имущественных отношений, с начала действия программы в Амурской области предоставлено 7049 дальневосточных гектаров. Сегодня почти половина из них активно осваиваются. Большая часть предназначена для производства сельскохозяйственной продукции.

С середины прошлого года по истечении 3 лет безвозмездного пользования землёй гражданин обязан подать декларацию на её освоение. Уже было принято 600 таких деклараций, до конца года их поступит 2500.