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сегодня, 16:18 1

Василий Орлов: «Реальным делам на ДВ гектаре будем помогать»

Василий Орлов: «Реальным делам на ДВ гектаре будем помогать»
Фото: amurobl.ru

Сегодня, 31 июля, глава Амурской области Василий Орлов побывал на территории питомника диких птиц, который организовал орнитолог Денис Иванов на дальневосточном гектаре.

Денис Иванов одним из первых принял участие в программе в 2016 году, как сообщает пресс-служба областного правительства. Земля располагается недалеко от Благовещенска в селе Лозовое. У мужчины возникла необходимость в земельном участке для организации питомника для птиц, и ему рассказали о восточном гектаре.

На этой территории он планирует решить сразу несколько задач, в том числе по разведению хищных птиц, заботе о них и демонстрации правильного обращения, если они попали в руки к человеку. По мнению орнитолога, особенно это будет полезно и интересно детям.

Также он поделился с главой региона тем, что темпы развития проекта сдерживает срок поступления участка в собственность того, кто взял дальневосточный гектар. Сейчас он составляет 5 лет. И поинтересовался, нельзя ли как-то его сократит, чтобы ускорить освоение земли. На что Василий Орлов ответил:

— Поддерживаю вас. Я слышал эти предложения уже неоднократно, надо ускорять. Мы будем выступать с предложением — внести изменения в федеральное законодательство о сокращении сроков передачи земли.

По данным министерства имущественных отношений, с начала действия программы в Амурской области предоставлено 7049 дальневосточных гектаров. Сегодня почти половина из них активно осваиваются. Большая часть предназначена для производства сельскохозяйственной продукции.

С середины прошлого года по истечении 3 лет безвозмездного пользования землёй гражданин обязан подать декларацию на её освоение. Уже было принято 600 таких деклараций, до конца года их поступит 2500.

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#губернатор #Дальний Восток

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Комментарии
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  • XANDER

    XANDER
    2 часа назад

    От создателей: "Если зараженных будет больше 30(или 20 точно не помню)- закроем город на карантин!"

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