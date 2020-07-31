В августе на стадионе «Амур» начнут ремонтировать северную трибуну

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

С начала лета ведётся капитальный ремонт стадиона «Амур». В ближайшей время работы начнутся в помещениях северной трибуны.

Скоро уже подпишут контракт с подрядной организацией. В планах — модернизировать раздевалки, душевые комнаты, тренажёрный зал, борцовский зал, административные кабинеты и другие помещения.

В раздевалках и душевых предстоит привести в порядок систему водоснабжения вплоть до установок леек и кранов, заменить кафель и двери. В тренажёрном зале и некоторых кабинетах заменят окна и проведут косметический ремонт. Более масштабные изменения коснутся борцовского зала – помимо обновления системы освещения будут заменены настенные протекторы по всему периметру. Это позволит снизить риск получить травму во время спаррингов и тренировок. Также обновят напольное покрытие в теннисном зале для инвалидов-колясочников, причём сделают это на сэкономленные средства.

Ремонт уже сделали на западной трибуне и на фасаде стадиона. Так в судейских комнатах, раздевалках, туалетах, душевых и служебных помещениях западной трибуны заменили двери, радиаторы и оконные блоки. Перенос складского блока позволил увеличить количество раздевалок. Стоит отметить, что ремонтные работы производились с учётом всех требований пожарной безопасности — от панелей МДФ и потолков «армстронг» отказались.

К ремонту фасада стадиона приступили в начале июля. Обновили все входы, выходы и трибуны стадиона, покрасили заборы и бордюры. Большое внимание уделили безопасности: 1,8 миллиона рублей потратили на видеонаблюдение по всему периметру стадиона и во внутренних помещениях. Закупили два рамочных металлодетектора, один из которых устанавливается на улице, а другой предназначен для внутренних помещений. Ремонту подверглись имеющиеся турникеты, кроме того на южной трибуне установят ограждение «антипаника». В перспективе также установка уличных ячеек, которые позволят посетителям стадиона оставлять запрещённые к проносу на стадион предметы. Планируется приобрести и локализатор взрыва.



Завершение ремонтных работ на стадионе запланировано на ноябрь. Если учитывать обеспечение безопасности, то региональному центру спортивной подготовки капитальный ремонт обойдётся почти в 15 миллионов рублей.