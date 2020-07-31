Амурский Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать арбуз и дыню

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Амурский Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору дынь и арбузов. Летом сладкие бахчевые особенно популярны, поэтому лучше обезопаситься.

Возле дорог и в необорудованных местах продавать бахчевые запрещено – тяжелые металлы, которые находятся в выхлопных газах автомобилей, оседают на плодах и могут нанести вред вашему здоровью.

Арбузы и дыни должны храниться на специальных стеллажах, накрытые тентом. В конце дня их должны убрать с улицы. Если арбузы лежат прямо на земле – это нарушение. В торговой точке обязательно должны быть ценники и весы.

Чтобы быть уверенным в качестве продукта, попросите у продавца сертификат или декларацию о соответствии, а также удостоверение качества, выданное организацией, вырастившей арбузы. Также вы имеете право потребовать информацию о юрлице, которое реализует товар и личную медкнижку продавца.

Продавец не имеет права отрезать кусочек арбуза или дыни на пробу или разрезать плод на части. Это строго запрещено санитарными нормами, так как на срезе стремительно размножаются плохие микроорганизмы.

Сторона без хвостика у спелой дыни должна быть мягкой, это признак зрелого плода. Если щелкнуть по зрелой дыне, услышите глухой звук. Еще один важный признак хорошего плода – сильный аромат.

Цвет корки у спелого арбуза яркий, светлые полосы – контрастные, а светлое пятно, которое арбуз «отлежал» – небольшое, ярко-желтое, в идеале –оранжевое. У спелого арбуза очень твердая корка, если у вас получается проткнуть арбуз ногтем, он незрелый. Если ударить спелый плод согнутым пальцем – он издаст звонкий звук, а если сжать – вы услышите слабый хруст. Роспотребнадзор не советует выбирать слишком крупные или слишком мелкие арбузы, хорошие плоды не должны сильно отличаться друг от друга по размеру, поэтому остановитесь на среднем арбузе. Перед тем, как разрезать плод, обязательно вымойте его с мылом.

Содержатся ли в арбузе нитраты, вы сможете проверить только в лаборатории. Однако, могут насторожить следующие признаки: цвет мякоти с фиолетовым оттенком, поверхность на срезе арбуза будто глянцевая, а прожилки внутри плода, обычно белые, имеют желтоватые оттенки.