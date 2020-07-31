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31июля
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сегодня, 15:09 0

В связи с коронавирусом срок действия водительских прав продлят

В связи с коронавирусом срок действия водительских прав продлят
Фото: pixabay.com

Права, срок действия которых истёк до 15 июля текущего года, будут действительны вплоть до нового года. Это правило ввели для предотвращения распространения пандемии.

Записаться на замену водительских прав можно на портале Госуслуг или отправить заявление на электронную почту Госавтоинспекции. Адрес почты можно найти на официальном сайте ведомства. Также для замены прав можно обратиться в Госавтоинспекцию лично.

Для приёма граждан будет использоваться электронная очередь или, при необходимости, «живая». А также в ведомстве увеличат часы приема и количество сотрудников, сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области.

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#закон #коронавирус #транспорт

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