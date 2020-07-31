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сегодня, 15:06 1

Волонтёры Приамурья будут помогать пенсионерам круглый год

Волонтёры Приамурья будут помогать пенсионерам круглый год
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В Амурской области в рамках акции «#МыВместе» волонтёры помогали пенсионерам на самоизоляции. Более 650 волонтеров помогали 1342 пожилым людям. Теперь участники акции решили делать добро круглый год.

По всей Амурской области «Социального волонтёрства» активисты помогают нуждающимся убираться в квартирах и на участках, покупают продукты питания и лекарства. Также волонтёры помогают оплатить ЖКХ, сопровождают пожилых людей в поликлиники. Помощь оказывают не только одиноким пожилым людям, но и инвалидам и ветеранам ВОВ, а также детям из детских домов.

В волонтёрской деятельности в Амурской области участвует каждый второй молодой человек. Организаторам удалось привлечь не только рабочую молодежь, но и тех, кто раньше никогда не занимался адресной помощью. Ежегодно в Приамурье проходят «Школы волонтёров» и конкурсы волонтёрских инициатив. Добрыми делами занимаются свыше 450 различных организаций, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— У нас более 100 различных направлений добровольческой деятельности. Она выстроена на системной основе по всей области. Заявки на оказание помощи поступают, не только от пожилых людей, но и органов социальной защиты. Также в рамках данного направления организации реализуют и свои проекты, например, для помощи нуждающимся студенческие отряды ежегодно организуют «Снежный десант», а Амурское региональное отделение «Волонтеры Победы» работает с ветеранами ВОВ, — рассказала начальник отдела молодежной политики регионального Минобрнауки Светлана Тюкалова.

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#помощь #соцзащита

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    11 минут назад

    Большое спасибо волонтерам,так приятно читать,такую новость,молодцы ребята!

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