Более половины водоёмов Приамурья не соответствуют санитарным требованиям

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С начала сезона Амурский Роспотребнадзор обследовал 54 места массового отдыха и взял на несколько сотен проб воды. Как показало исследование, почти 200 соответствует нормам по паразитарным и вирусологическим требованиям, почти столько же — не соответствует.

Интересно, что лишь два объекта имеют санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водоёма в рекреационных целях. Это детский лагерь «Колосок» в посёлке Мухина и озеро Гальяное, расположенное там же.

В июле специалисты Роспортебнадзора обследовали 45 мест массового отдыха. Выяснилось, что качество воды в большинстве водоёмов — почти 65 % — не соответствует микробиологическим показателям. Таким образом, риск для здоровья представляет купание в 29 реках и озёрах Приамурья:

- река Зея, ул. Октябрьская до ул. Рабочая, г. Благовещенск;

- река Зея, п. Зазейский; г. Благовещенск;

- река Зея, п. Белогорье; г. Благовещенск;

- река Зея, ул. Амурская, 1 г. Благовещенск;

- река Зея, ул. Заводская, 2, пляж «Лазурный берег», г. Благовещенск;

- река Амур, Краснофлотская – Шевченко, г. Благовещенск;

- река Амур, Краснофлотская – Мухина, 1, г. Благовещенск;

- река Амур, Краснофлотская – Артиллерийская, г. Благовещенск;

- озеро Владимирское №1, г. Благовещенск;

- озеро Владимирское №2, Благовещенский район;

- озеро Владимировское №3, Благовещенский район;

- озеро Владимировское №4, Благовещенский район;

- водохранилище Грязнухинское, с. Грязнушка, Благовещенский район;

- водохранилище Чигиринское, с. Чигири, Благовещенский район;

- река Зея, г. Зея, район церкви;

- река Малая Тыгда, с. Тыгда, Магдагачинский район;

- Озеро Лунгинское, г. Зея;

- Озеро Майский, г. Зея;

- озеро Жестянка , г. Свободный, Амурской области;

- река Бысса в районе водоохранной зоны, пгт.Февральск, Селемджинский район;

- зона отдыха «Оазис», Белогорский район, с. Васильевка;

- река Томь, с. Васильевка

- озеро Восточное, пгт. Прогресс;

- Водохранилище «Старорайчихинское», с. Стараярайчиха;

- Водохранилище «Куприяновское», Завитинский район, с. Куприяновка;

- Водохранилище «Иннокентьевское», Завитинский район, с. Иннокентьевка;

- Бурейское водохранилище, п. Талакан;

- река Амур, с. Поярково, Михайловский район;

- река Белая, с. Морозовка (Ромненский район);

Вместе с тем, амурское управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг качества и родниковой воды. В течение июля обследовали 12 родников. По результатам исследований качество воды соответствует санитарным правилам лишь в двух родниках. Источник в поселке Бурея по улице Партизанская и ключ на втором километре автодороги Зея – Снежногорский. Качество воды не соответствует требованиям по микробиологическим показателям в десяти источниках:

- каптажный родник №1, 13 км трасса на Аэропорт, г. Благовещенск;

- каптажный родник №2, 13 км трасса на Аэропорт, г. Благовещенск;

- родник п. Радиоцентр г. Благовещенск;

- родник, в районе база Мухинка, г. Благовещенск;

- родник, п. Белогорье, на выезде из поселка в направлении п. Моховая Падь (старая дорога);

- Благовещенский район с. Новинка

- родник, комплекс «Животворящий источник», п. Белогорье

- родник с. Белогорье; пер. Ключевской, г. Благовещенск;

- родник пос. Талакан, Бурейский район;

- ручей «Пикан», 13 км. восточнее г. Зея