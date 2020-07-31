Юная певица из Циолковского представит Приамурье на конкурсе «Новая звезда-2021»

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Софья Власкина из Циолковского будет защищать Приамурье с песней в русском народном стиле на конкурсе «Новая звезда-2021» в Москве. В нём примут участие 85 певцов из каждого региона нашей страны.

Девушка поёт с четырёх лет, а народным вокалом стала увлекаться в шестилетнем возрасте. Она окончила детскую школу искусств по направлению «Народный вокал». Также Софья была солисткой ансамбля «Веретено», под руководством Елены Красниковой.

— Случайно узнала про кастинг на просторах интернета! Решила попробовать. Подала заявку на сайте конкурса ещё в апреле, а результаты огласили только сейчас! – рассказывает вокалистка.



Для девушки это не первый опыт участия в конкурсах. Она уже принимала участие в кастингах «Голос. Дети-2» и «Синяя птица», а также снималась в программе КВН.



— Конкурсная заявка была очень обширна — надо было отправить множество видео с выступлений, аудио, видео-визитку, написать свой репертуар. Каждая песня из моего репертуара очень любима! Например, «Гармонь моя» — сопровождает весь мой творческий путь. Она принесла мне множество побед на различных конкурсах! Ещё песня «Моторочка - моторка» очень полюбилась мне и зрителям. И нельзя не сказать про всем знакомый Казачий романс «Не для тебя»! Но особо мне дорога песня, которую буду исполнять на проекте! – поделилась девушка.



По правилам конкурса нельзя разглашать, что за песню исполнит Софья. Мы будем с нетерпением ждать её выступление в эфире.



— Кумиров у меня нет, но я стремлюсь к профессионализму. Равняюсь на легенд: Людмилу Зыкины и Александра Стрельченко. А вот из современных исполнителей мне нравится Марина Девятова, - рассказала Амурчанка.



Сейчас девушка учится в Москве, в музыкальном педагогическом институте имени М.М. Ипполитова — Иванова на народном отделении. В будущем станет исполнительницей народных песен и преподавателем. Софья активно занимается творчеством, играет на фортепиано и укулеле. Своими песнями девушка делится с подписчиками в своём инстаграм аккаунте.

— От конкурса ожидаю новых творческих проектов, новых знакомств и бурю эмоций! Конечно, это конкурс, поэтому настрой — самое главное. Буду бороться за победу! – решительно говорит вокалистка.



Главный приз — миллион рублей Софья потратит на своё любимое дело — творчество. Её мечта — собрать свою команду музыкантов, с которой возможно гастролировать и продвигать народное творчество в России и в других странах.