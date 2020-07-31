WWF: в Амурской области самые грязные реки по России

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По итогам мониторинга, в области было выявлено 68 загрязнений общей протяжённостью в 2 359 километров. В региональном отделении WWF рассказали, что причиной такой ситуации стало появление большого количества предприятий, которые на фоне роста стоимости золота начали недобросовестно разрабатывать новые месторождения на реках, где запас драгоценного металла минимален.

Кроме этого, отмечается рост выданных лицензий на поиск в водоемах, которые раньше не были затронуты этой деятельностью

– Стоит отметить, что лицензии выдаются без проведения аукционов. И на это решение никто не может повлиять – ни органы власти, ни местное самоуправление, ни жители тех мест, где начинается разработка месторождений. Такие механизмы попросту не предусмотрены действующим законодательством, – рассказал директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.

В связи с такой ситуацией, глава Приамурья поручил региональному министерству природных ресурсов разработать предложения о совершенствовании нормативно-правовой базы регулирования добычи золота. Кроме этого, Василий Орлов потребовал ужесточить наказание золотодобывающим компаниям, которые нарушают природоохранное законодательство.