Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:05 5

WWF: в Амурской области самые грязные реки по России

WWF: в Амурской области самые грязные реки по России
Фото: Евгений Рогалев

По данным «Всемирного фонда дикой природы», в Амурской области – самые загрязнённые реки среди других регионов страны. По мнению специалистов, главными виновниками в ухудшении экологической ситуации являются недобросовестные золотодобытчики.

По итогам мониторинга, в области было выявлено 68 загрязнений общей протяжённостью в 2 359 километров. В региональном отделении WWF рассказали, что причиной такой ситуации стало появление большого количества предприятий, которые на фоне роста стоимости золота начали недобросовестно разрабатывать новые месторождения на реках, где запас драгоценного металла минимален.

Кроме этого, отмечается рост выданных лицензий на поиск в водоемах, которые раньше не были затронуты этой деятельностью

– Стоит отметить, что лицензии выдаются без проведения аукционов. И на это решение никто не может повлиять – ни органы власти, ни местное самоуправление, ни жители тех мест, где начинается разработка месторождений. Такие механизмы попросту не предусмотрены действующим законодательством, – рассказал директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.

В связи с такой ситуацией, глава Приамурья поручил региональному министерству природных ресурсов разработать предложения о совершенствовании нормативно-правовой базы регулирования добычи золота. Кроме этого, Василий Орлов потребовал ужесточить наказание золотодобывающим компаниям, которые нарушают природоохранное законодательство.

Просмотров всего: 786

#природа

распечатать


Общество

Более половины водоёмов Приамурья не соответствуют санитарным требованиям
Общество 1

На Селемдже ищут источник загрязнения реки нефтепродуктами
Общество 5

В Амурской области появилась первая мобильная установка по переработке мусора
Общество 2

Амурчане снова «спасли» дикую птицу
Комментарии
Показать все (4)
  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Губернатору, похоже, плевать. Все в Экимчане знают откуда в Селемдже соляра, а контролёры не знают. На 70-е грешат. К этого армяна цистерны с ГСМ стоят прямо на берегу Селемджи

  • Таранов

    Таранов
    1 час назад

    Область живёт!!!

  • Житель28

    Житель28
    1 час назад

    Ни кто им против не скажет, потому что от них намного зависит бюджет области, за который вы все потом спрашиваете!

  • амурская алена

    амурская алена
    25 минут назад

    Сегодня на реке Селемджа ,ищут источник загрязнения нефтепродуктами,все знают ,а губернатор не знает,ну и что ,заплатят штраф,и будет всё ,как было,главное деньги,получаемые за недра,одним словом временщики работают,а людям жить с этим.

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь