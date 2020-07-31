Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:58 1

В Благовещенских школах и садиках появятся охрана и новые заборы

В Благовещенских школах и садиках появятся охрана и новые заборы
Фото: благовещенск.рф

В школах и детских садиках Благовещенска возводят новые заборы и усиливают охранную систему. В новом учебном году во всех дошкольных учреждениях города впервые появится так называемая физическая охрана — специализированные работники, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Сейчас ночью дошкольные учреждения охраняют сторожи, а днём – дежурные администраторы.

– К 1 сентября работы по усилению охраны будут завершены. Хочу подчеркнуть, что физическая охрана у нас имеется во всех школах и во всех детских садах. В этом году мы проводим работу по дошкольным образовательным организациям. Первый опыт у нас уже есть – это третий корпус детского сада № 60. Там мы установили круглосуточную физическую охрану с пунктом досмотра. Все родители проходят через пост охраны, – рассказала начальник управления образования города Элина Поцелуева.

По словам министра, пост охраны расположится у центральных входов. Охранники будут проводить обход, при необходимости вести досмотр, следить за камерами видеонаблюдения.

На антитеррористическую защищённость детских садов, школ и учреждений дополнительного образования потратят около 100 миллионов рублей. В частности, в зданиях модернизируют системы видеонаблюдения. В течение последних двух лет такая работа проходила в 43 организациях, на очереди ещё восемь. Закончить модернизацию обещают до сентября.

– В целях безопасности у нас была создана новая система видеонаблюдения, которая включает в себя 28 цифровых камер, сигналы от которых идут в единую систему «Безопасный город». Вся информация хранится 30 дней. Так же были приобретены ручные металлоискатели и установлена новая система пожарной сигнализации, – сообщила заведующая детским садом № 15 Наталья Ушакова.

Кроме этого, новые ограждения к осени появятся в 21 образовательной организации. В девяти из них работы по установке уже завершены.

– В мае прошел аукцион, определился подрядчик, и сейчас работы у нас идут полным ходом. Новый забор будет соответствовать всем современным требованиям безопасности. Высота ограждения – 2,2 метра. Оно у нас на фундаменте, это позволит оградить детский сад от бродячих животных. Все ворота и калитки на магнитных замках, а центральный вход мы оборудуем видеодомофоном. Благодаря этому каждый родитель, приводя своего ребенка в детский сад, будет чувствовать, что здесь его малыш в безопасности, – рассказала заведующая детским садом № 50 Олеся Щебуняева.

Просмотров всего: 631

#дети #образование

распечатать


Культура

Юная певица из Циолковского представит Приамурье на конкурсе «Новая звезда-2021»
Происшествия 2

В Чигирях подросток провалился в дыру посреди дороги
Общество

1 августа в Благовещенске откроются школьные ярмарки
Общество 4

С 1 августа в Приамурье начнут открывать пришкольные лагеря
Комментарии
Показать все (1)
  • Allenga

    Allenga
    2 часа назад

    Это хорошо, если заборы как на фото! а в д/с № 19 Солнышко поставили профлист, ужасно выглядит, не проветривается, затеняет, да и в эстетику города никак не вписывается! Раньше идешь, душа радуется-детки играют, а сейчас срамотень.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь