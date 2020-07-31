В Чигирях подросток провалился в дыру посреди дороги

Четырнадцатилетний Артём возвращался домой вечером 30 июля. Парень не заметил яму на улице Сосновой и провалился в неё одной ногой. Удалось отделаться крупными царапинами.

По словам мамы мальчика, Александры Юрьевой, в ста метрах от ямы находится детская площадка. На ней гуляет много детей. Это уже не первый случай травмы по неосторожности. Александра рассказала, что месяц назад в яму провалилась девушка подросток. Встреча с «чёрной дырой» наградила бедняжку синяками и ушибом.



Яма как будто образована стыком двух плит. Жители четвёртого микрорайона в селе Чигири заметили её после сильнейшего ливня. Бороться с травмоопасным местом пыталась Ирина Гнездина.



— Я лично звонила в администрацию Благовещенского района несколько раз — трубку никто не берет. Сегодня позвонила — человек, который этим занимается на выезде, а когда он будет в приёмной никто не знает, - рассказала Ирина Гнездина.



Во время ливней район берёзок сильно размыло. Жители пытались найти грейдер, чтобы разравнять ямы после дождя. Они обратились в администрацию села Чигири и в управляющую компанию. По словам Александры Юрьевой, в обоих инстанциях ответили, что дороги принадлежат Благовещенскому району. Туда жители пытаются дозвониться больше месяца.

Как сообщили журналисту ИА «Амур.инфо» в администрации Благовещенского района, на место происшествия уже выехал специалист — он определит, кто несёт ответственность за повреждённый участок дороги.