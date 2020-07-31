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сегодня, 13:40 0

С понедельника часть Благовещенска останется без горячей воды

С понедельника часть Благовещенска останется без горячей воды
Фото: unsplash.com

Пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО ДГК» сообщает об отключении горячей воды с 3 по 18 августа. Под отключение попадают Плодопитомник, районы ООО «Тепличный», АО «Молочный комбинат «Благовещенский» и погранотряда (воинская часть № 2068), жилые дома между ул. Тепличная и ул. Студенческая, от Игнатьевского шоссе до района расположения ООО «Тепличный», жилые дома микрорайона «Солнечный», жилые дома «АНК», «Подсолнухи».

Отключение будет проводиться в соответствии с программой реконструкции теплосетей. Отключение будет проводиться в соответствии с программой реконструкции теплосетей. Эта работа проводилась, начиная с 2013 года, и переходит к завершающему этапу.

—Реконструкция тепломагистрали Тепличного комбината длилась в течение 7 лет. Остался последний участок, где нужно провести работы, и энергетики поставят точку в этом большом и важном проекте. В ходе модернизации было поэтапно проложено около 4 километров теплотрассы, диаметр труб значительно увеличен, что дало увеличение пропускной способности теплоносителя практически на 50 процентов, и возможность подключения к теплу новых потребителей, — рассказал главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.

Параллельно с реконструкцией планируется провести ежегодное техническое обслуживание теплосетей. Будет произведена ревизия сальниковых компенсаторов и запорной арматуры, часть оборудования заменят. В планах провести диагностику состояния металла трубопровода и в случае выявления неполадок устранить их.

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#ЖКХ

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