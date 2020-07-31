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31июля
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сегодня, 13:10 0

Профсоюзы предложили повысить пособие по безработице до прожиточного минимума

Профсоюзы предложили повысить пособие по безработице до прожиточного минимума
Фото: pixabay.com

Минтруд России рассмотрит предложение о повышении пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. Это предложение высказала федерация независимых профсоюзов России. Минутруд страны заверил, что ознакомится с ним, сообщает газета «Известия».

В то же время ФНПР считает, что сумма максимального пособия должна составлять среднюю заработную плату в субъекте, а также соответствовать как минимум половине утраченного человеком дохода. Так, если следовать этому предложению в среднем по стране пособие должно составить от 11,7 до 50,7 тысяч рублей.

В начале 2020 года сумму этой выплаты уже поднимали: с 1,5 тысяч рублей до 4,5 тысяч рублей.

Отметим, что президент России Владимир Путин в начале месяца выразил надежду на то, что из-за короновирусной инфекции роста безработицы в стране не будет. А премьер-министр России Михаил Мишустин на прошлой неделе заявил, что регионам будет выделено 20 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице.

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#работа #финансы

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