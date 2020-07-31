Профсоюзы предложили повысить пособие по безработице до прожиточного минимума

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В то же время ФНПР считает, что сумма максимального пособия должна составлять среднюю заработную плату в субъекте, а также соответствовать как минимум половине утраченного человеком дохода. Так, если следовать этому предложению в среднем по стране пособие должно составить от 11,7 до 50,7 тысяч рублей.

В начале 2020 года сумму этой выплаты уже поднимали: с 1,5 тысяч рублей до 4,5 тысяч рублей.

Отметим, что президент России Владимир Путин в начале месяца выразил надежду на то, что из-за короновирусной инфекции роста безработицы в стране не будет. А премьер-министр России Михаил Мишустин на прошлой неделе заявил, что регионам будет выделено 20 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработице.