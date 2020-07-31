В Свободном мужчина убил знакомого и сжёг его тело в огороде

Фото: unsplash.com

В Свободном осудили 57-летнего местного жителя, который обвинялся в убийстве и грабеже с применением насилия. От рук мужчины пострадали его собутыльники.

Предварительным следствием и судом установлено, что в один из вечеров, мужчина в компании двух знакомых женщин и мужчин употреблял спиртные напитки. Когда двое уснули, а один ушел, осужденный напал на женщину, избил ее и потребовал отдать деньги. Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая отдала ему 9 тысяч рублей и сбежала из дома.

После этого, преступник схватил топор и несколько раз ударил им по голове своего знакомого. Потерпевший скончался. Утром осуждённый решил избавиться от трупа. Он вывез его на тележке в огород и поджёг.

Как сообщает прокуратура Амурской области, ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление.

Суд назначил виновному 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 2 года.