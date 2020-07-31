На Селемдже ищут источник загрязнения реки нефтепродуктами

Фото: фото очевидцев

Предположительно, источником сброса стала производственная база и участок золотодобычи.



На место происшествия выехали сотрудники Росприроднадзора. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды.



На производственной базе инспекторы обнаружили заполненный загрязнённой водой котлован. Вода просачивается через грунт и поступает в реку.



По информации инспекторов, действующих лицензий на пользование недрами на этом участке нет.





Как сообщили в ГУ МЧС Амурской области, на место выехала оперативная группа управления под руководством заместителя начальника Дениса Вайды.



Также на ликвидацию разлива отправились пятеро спасателей областного поисково-спасательного отряда. Специалисты будут устанавливать заградительные боны. Это не даст пятну нефтепродуктов распространиться по реке, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.