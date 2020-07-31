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сегодня, 12:19 0

На Селемдже ищут источник загрязнения реки нефтепродуктами

На Селемдже ищут источник загрязнения реки нефтепродуктами
Фото: фото очевидцев

Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора ищет источник нефтепродуктов, которые попали в Селемджу в районе посёлка Экимчан. Как сообщает ведомство в соцсетях, информация о загрязнении поступила 28 июля.

Предположительно, источником сброса стала производственная база и участок золотодобычи.

На место происшествия выехали сотрудники Росприроднадзора. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды.

На производственной базе инспекторы обнаружили заполненный загрязнённой водой котлован. Вода просачивается через грунт и поступает в реку.

По информации инспекторов, действующих лицензий на пользование недрами на этом участке нет.


Как сообщили в ГУ МЧС Амурской области, на место выехала оперативная группа управления под руководством заместителя начальника Дениса Вайды.

Также на ликвидацию разлива отправились пятеро спасателей областного поисково-спасательного отряда. Специалисты будут устанавливать заградительные боны. Это не даст пятну нефтепродуктов распространиться по реке, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.

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#природа #происшествия

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