На Селемдже ищут источник загрязнения реки нефтепродуктами
Приамурское межрегиональное управление Росприроднадзора ищет источник нефтепродуктов, которые попали в Селемджу в районе посёлка Экимчан. Как сообщает ведомство в соцсетях, информация о загрязнении поступила 28 июля.
Предположительно, источником сброса стала производственная база и участок золотодобычи.
На место происшествия выехали сотрудники Росприроднадзора. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды.
На производственной базе инспекторы обнаружили заполненный загрязнённой водой котлован. Вода просачивается через грунт и поступает в реку.
По информации инспекторов, действующих лицензий на пользование недрами на этом участке нет.
Как сообщили в ГУ МЧС Амурской области, на место выехала оперативная группа управления под руководством заместителя начальника Дениса Вайды.
Также на ликвидацию разлива отправились пятеро спасателей областного поисково-спасательного отряда. Специалисты будут устанавливать заградительные боны. Это не даст пятну нефтепродуктов распространиться по реке, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.
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