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31июля
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сегодня, 11:19 0

Инвалидам больше не нужно писать заявления на ежемесячные выплаты

Инвалидам больше не нужно писать заявления на ежемесячные выплаты
Фото: pixabay.com

Ежемесячная денежная выплата инвалидам и детям-инвалидам с 28 июля назначается беззаявительно. Оформлять документы лично теперь не нужно, сообщает пенсионный фонд России. Денежное пособие формируется по данным федерального реестра инвалидов.

Уведомление о назначении выплаты поступит в личный кабинет на портале «Госуслуги», на адрес электронной почты или в смс-сообщении.

Реестр – единственный оператор информации. Туда стекаются данные из учреждений медико-социальной экспертизы, внебюджетных фондов, федеральных министерств и ведомств, а также региональных и муниципальных органов власти.

Отмена заявлений стала следующим шагом по упрощению процесса оформления пособий и пенсий людям с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году ПФР назначил более миллиона выплат по сведениям единого реестра. Основная масса назначений – ежемесячные денежные выплаты, а также страховая или государственная пенсия по инвалидности.

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#пенсии #соцзащита #финансы

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