Начался приём заявок на всероссийский конкурс «СМИротворец-2020»

Федеральное агентство по делам национальностей и гильдия межэтнической журналистики сообщили о начале приёма работ на XII всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец». Конкурс определит лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений в России.

Участниками конкурса могут стать студенты журфаков и блогеры.

― Несмотря на неопределённость, связанную с пандемией коронавируса, «СМИротворец-2020» стартовал. Это флагманский проект гильдии, благодаря которому мы познакомились уже с сотнями коллег. Очень надеемся, что ещё больше журналистов продолжают ярко и профессионально освещать непростую тему межнациональных отношений и в этом году заявят лучшие свои работы на конкурс, ― рассказал президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Состязание организовано в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики». Его главной целью является поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в средствах массовой информации вопросы межкультурной и межэтнической жизни в многонациональной стране, традиции и развитие народов РФ в контексте современности, а также деятельность органов власти по укреплению единства Российского государства.

Каждый год на конкурс присылают тысячи работ, достойных внимания. Большие объёмы обусловлена не только стремлением журналистов поделиться своими работами по этой теме, но и тем, что Россия ― многонациональная страна, на территории которой проживают представители 193 народов.

Участники из Амурской области уже становились победителями и призёрами заключительного этапа конкурса в 2018 и 2019 годах.

Подать на конкурс можно публикацию по указанной теме, которая вышла в любом СМИ (печатном, телевидение, радио), или в блоге, который не является средством массовой информации, в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года. Статья может быть написана на любом языке народов России, но к нему должна прилагаться аннотация на русском.

Приём работ в ДФО продлится до 1 октября. Финал конкурса пройдёт традиционно в Москве в конце ноября.