Амурские спасатели помогли пенсионерке, которой стало плохо от жары
Накануне, в микрорайоне Благовещенска возле магазина 81-летней пенсионерке стало плохо. Неподалеку дежурили спасатели областного ПСО. Увидев их, женщина подошла к ним и попросила помощи. Из-за плохого самочувствия она не смогла сообразить, как вернуться домой.
Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, причиной недомогания и потери дезориентации стала жаркая погода на улице.
Спасатели посадили амурчанку в машину и довезли её до дома в двух кварталах от магазина.
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