Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:29 2

Амурские спасатели помогли пенсионерке, которой стало плохо от жары

Амурские спасатели помогли пенсионерке, которой стало плохо от жары
Фото: pixabay.com

Накануне, в микрорайоне Благовещенска возле магазина 81-летней пенсионерке стало плохо. Неподалеку дежурили спасатели областного ПСО. Увидев их, женщина подошла к ним и попросила помощи. Из-за плохого самочувствия она не смогла сообразить, как вернуться домой.

Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, причиной недомогания и потери дезориентации стала жаркая погода на улице.

Спасатели посадили амурчанку в машину и довезли её до дома в двух кварталах от магазина.

Просмотров всего: 843

#погода #помощь #происшествия

распечатать


Общество

На Селемдже ищут источник загрязнения реки нефтепродуктами
Общество 2

В Приамурье молодые семьи могут получить выплату для льготной ипотеки
Общество 1

Фотогалерея «Амур.инфо»: долгожданный дождь в Благовещенске
В России и мире

Задержанные в Белоруссии россияне обвиняются в терроризме
Комментарии
Показать все (2)
  • книгочейка

    книгочейка
    58 минут назад

    "Потеря дезориентации"! Безграмотные журналисты. Потеря ориентации и есть дезориентация.

  • книгочейка

    книгочейка
    58 минут назад

    "Потеря дезориентации"! Безграмотные журналисты. Потеря ориентации и есть дезориентация.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь