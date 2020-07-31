Амурские спасатели помогли пенсионерке, которой стало плохо от жары

Фото: pixabay.com

Накануне, в микрорайоне Благовещенска возле магазина 81-летней пенсионерке стало плохо. Неподалеку дежурили спасатели областного ПСО. Увидев их, женщина подошла к ним и попросила помощи. Из-за плохого самочувствия она не смогла сообразить, как вернуться домой.

Как сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ, причиной недомогания и потери дезориентации стала жаркая погода на улице. View this post on Instagram A post shared by Амурские спасатели (Амурспас) (@amurskiespasateli) on Jul 30, 2020 at 4:50pm PDT Спасатели посадили амурчанку в машину и довезли её до дома в двух кварталах от магазина.

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