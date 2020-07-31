В Амурской области появилась первая мобильная установка по переработке мусора

Министр природных ресурсов Приамурья Сергей Маху рассказал, что покупка подобной установки планировалась с прошлого года. По словам чиновника инсинератор позволит уничтожать мусор непосредственно на свалках, без дополнительных перевозок и с минимальным вредом для окружающей среды.

— Мы подготовили средства на покупку ещё двух установок. Борьба со свалками — длительный процесс. Мы считаем, что региону нужно минимум 11 инсинераторов, в идеале же такая установка должна появиться в каждом муниципалитете, — сообщил Сергей Маху.

В министерстве природных ресурсов объяснили, что в Амурской области много стихийных свалок. Они наносят вред окружающей среде. С приобретением инсинераторов планируется выезжать в разные населённые пункты и ликвидировать в них свалки.

— Несомненный плюс устройств — высокая экологичность. В результате сжигания в атмосферу не выбрасывается вредных веществ, — отметил руководитель ГБУ «Экология» Василий Офицеров.