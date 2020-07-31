Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:49 2

В Амурской области появилась первая мобильная установка по переработке мусора

В Амурской области появилась первая мобильная установка по переработке мусора
Фото: eco-technica.ru

По сообщению Правительства области в селе Голубом Свободненского района появилась первая в Приамурье экологичная установка по сжиганию мусора. Инсинератор способен за час уничтожать до тонны мусора. Тестовый пуск прошёл успешно.

Министр природных ресурсов Приамурья Сергей Маху рассказал, что покупка подобной установки планировалась с прошлого года. По словам чиновника инсинератор позволит уничтожать мусор непосредственно на свалках, без дополнительных перевозок и с минимальным вредом для окружающей среды.

— Мы подготовили средства на покупку ещё двух установок. Борьба со свалками — длительный процесс. Мы считаем, что региону нужно минимум 11 инсинераторов, в идеале же такая установка должна появиться в каждом муниципалитете, — сообщил Сергей Маху.

В министерстве природных ресурсов объяснили, что в Амурской области много стихийных свалок. Они наносят вред окружающей среде. С приобретением инсинераторов планируется выезжать в разные населённые пункты и ликвидировать в них свалки.

— Несомненный плюс устройств — высокая экологичность. В результате сжигания в атмосферу не выбрасывается вредных веществ, — отметил руководитель ГБУ «Экология» Василий Офицеров.

Просмотров всего: 160

#природа

распечатать


Общество 2

Амурчане снова «спасли» дикую птицу
Общество 1

Туристы смогут увидеть в Зейском природном парке ещё одного изюбря
Эксклюзив 1

Из-за коронавируса в Хинганский заповедник не привезли птенцов журавлей
Происшествия

Из подтопленных домов в Октябрьском районе начала уходить вода
Комментарии
Показать все (2)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    29 минут назад

    почему нет форума?

  • Noir

    Noir
    14 минут назад

    Модератор что на реконструкции, но уже много времени прошло для данных работ. По-этому стоит полагать "чтобы глупости не обсуждали", а то соседний регион кипит.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь