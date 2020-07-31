В Приамурье молодые семьи могут получить выплату для льготной ипотеки

Выплата составляет 10 процентов от льготного ипотечного кредита, но не более 500 тысяч рублей. Получить выплаты раньше других имеют право молодые семьи с тремя несовершеннолетними детьми.

На выплату имеют право молодые семьи, которые участвуют в «Дальневосточной ипотеке». Им нужно заключить договор с банком с начала текущего года до первого декабря. Заключить ипотечный договор можно на приобретение жилья в долевое строительство многоквартирного дома. Либо можно вложиться в строительство дома на сельской территории. Получить выплату не могут семьи, которые уже использовали государственную поддержку для приобретения жилья.

Единовременная социальная выплата молодым семьям нацелена на обеспечение первоначального взноса по льготной ипотеке и погашение ссудной задолженности по ней. Она предоставляется по подпрограмме «Обеспечение доступным жильем сельского населения» программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.