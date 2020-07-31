В Белогорске покажут реконструкцию боя Великой Отечественной войны

Если вы еще не спланировали выходные, то вот вам подсказка. В субботу можно съездить в Белогорск, где Амурские военные и региональная организация «МотоПатриот» проведут реконструкцию боя Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится в 11:00 на стадионе Дома офицеров Белогорского гарнизона.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, в основе инсценировки будет показан бой подразделения тыла Красной Армии с фашистами, которые напали с целью срыва материального обеспечения передовых частей.

После представления все желающие смогут сфотографироваться с оружием и техникой времен ВОВ. На выставке представят винтовку Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, автомобиль ГАЗ-67, мобильную полевую кухню и другие исторические экспонаты.

Завершится мероприятие большим праздничным концертом воинского коллектива соединения МТО.

Праздник приурочен к 75-летию Великой Победы, а также 320-летию создания частей тыла Вооруженных Сил.