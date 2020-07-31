Василий Орлов: «Нужно довести уровень иммунизации до 60%»

Фото: pixabay.com

В Амурской области осенью ожидается сезонный всплеск заболеваний гриппом параллельно с заражениями COVID-19. Чтобы избежать массовых вспышек заболеваний, необходимо проводить вакцинацию населения Амурской области, сообщает пресс-служба правительства области.



Главный санитарный врач области Ольга Курганова рассказала о том, что на протяжении последних лет вакцинировались против гриппа около 54% жителей области. Это позволило последние 3 года держать заболеваемость в Приамурье на 18% ниже чем в среднем по стране и на 33% ниже чем в Дальневосточном Федеральном округе.



На текущий момент в области половина всех выявленных пневмоний содержит признаки пневмококк. Для сокращения и управления выявленной инфекцией необходимо проводить вакцинацию населения. Руководством Роспотребнадзора было направлено распоряжение Министерству здравоохранения области рассчитать потребность и определить долю необходимой вакцинации.



— Это позволит снизить заболеваемость внебольничными пневмониями и сочетанное влияние, в том числе ковидных пневмоний, — сообщила руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова.



Губернатор области Василий Орлов поддержал данную инициативу. Руководитель Правительства решил на своем уровне утвердить разработанную Минздавом программу по вакцинации населения.



— Задача в этом году довести уровень иммунизации до 60%. Задача сложная, но мы её вполне можем решить, — сказал в своем выстеплении руководитель региона Василий Орлов.