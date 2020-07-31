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сегодня, 08:42 4

Василий Орлов: «Нужно довести уровень иммунизации до 60%»

Василий Орлов: «Нужно довести уровень иммунизации до 60%»
Фото: pixabay.com

В Амурской области осенью ожидается сезонный всплеск заболеваний гриппом параллельно с заражениями COVID-19. Чтобы избежать массовых вспышек заболеваний, необходимо проводить вакцинацию населения Амурской области, сообщает пресс-служба правительства области.

Главный санитарный врач области Ольга Курганова рассказала о том, что на протяжении последних лет вакцинировались против гриппа около 54% жителей области. Это позволило последние 3 года держать заболеваемость в Приамурье на 18% ниже чем в среднем по стране и на 33% ниже чем в Дальневосточном Федеральном округе.

На текущий момент в области половина всех выявленных пневмоний содержит признаки пневмококк. Для сокращения и управления выявленной инфекцией необходимо проводить вакцинацию населения. Руководством Роспотребнадзора было направлено распоряжение Министерству здравоохранения области рассчитать потребность и определить долю необходимой вакцинации.

— Это позволит снизить заболеваемость внебольничными пневмониями и сочетанное влияние, в том числе ковидных пневмоний, — сообщила руководитель Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Губернатор области Василий Орлов поддержал данную инициативу. Руководитель Правительства решил на своем уровне утвердить разработанную Минздавом программу по вакцинации населения.

— Задача в этом году довести уровень иммунизации до 60%. Задача сложная, но мы её вполне можем решить, — сказал в своем выстеплении руководитель региона Василий Орлов.

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#губернатор #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Вася будет вакцинироваться? Не для пиару, а по-настоящему?

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    1 час назад

    Мужик сказал, мужик сделал. Ну как всегда.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    1 час назад

    А почему нет? Он что уколов боится?

  • karlik nos

    karlik nos
    12 минут назад

    Куда дели форум Амур.инфо?

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