Выбор читателей за 30 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 30 июля.

Госдума одобрила продление выплат семьям, у которых есть дети от 3 до 16 лет. Денежные выплаты будут производится после вторичной проверки документов. Об этом сообщает «ToDay News Ufa».

Концепция строительства большого городского центра «Трибуна Холл» в Благовещенске уже утверждена. Подрядчик строительства показал, как будет выглядеть обновленная территория.

В Амурской области лабораторно подтверждены 35 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявили 2 724 случая COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.



В Белогорске разыскивают мужчину. Подозреваемый может быть причастен к преступлению, совершённому 18 июля 2020 года около 14:00 в районе дома 29 «А» по улице 50 лет Комсомола в Белогорске. В настоящий момент личность и местонахождение амурчанина не установлены.