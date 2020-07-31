Выбор читателей за 30 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 30 июля.
Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей
Госдума одобрила продление выплат семьям, у которых есть дети от 3 до 16 лет. Денежные выплаты будут производится после вторичной проверки документов. Об этом сообщает «ToDay News Ufa».
Подрядчик показал эскизы будущего центра «Трибуна-холл» в Благовещенске
Концепция строительства большого городского центра «Трибуна Холл» в Благовещенске уже утверждена. Подрядчик строительства показал, как будет выглядеть обновленная территория.
В Приамурье выявили 35 новых случаев коронавируса
В Амурской области лабораторно подтверждены 35 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявили 2 724 случая COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.
Возможного преступника ищут в Белогорске
В Белогорске разыскивают мужчину. Подозреваемый может быть причастен к преступлению, совершённому 18 июля 2020 года около 14:00 в районе дома 29 «А» по улице 50 лет Комсомола в Белогорске. В настоящий момент личность и местонахождение амурчанина не установлены.
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