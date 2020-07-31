Ученые заявили, что у всех динозавров один общий предок

Команда ученых проанализировала окаменевшие останки пизанозавра и пришла к выводу, что это травоядное животное существовало около 230 миллионов лет назад, в то же самое время, когда появились первые ящерообразные динозавры. Такое наблюдение доказывает, что наиболее верной является классическая теория происхождения доисторических животных.

Иными словами, подтверждается теория о генеалогическом развитии вида, что доказывает появление динозавров от одного общего предка. Получается, что первые динозавры стали развиваться в разных направлениях, тем самым кто-то остался на земле, а кто-то с течением времени поднялся в небо. Помимо предоставленных доказательств, ученые уверяют, что первые динозавры появились на территории Южной Америки, а затем разбрелись по всему миру. Это произошло еще в то время, когда земля не была разделена на континенты.