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31июля
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сегодня, 02:11 0

Ученые заявили, что у всех динозавров один общий предок

Ученые заявили, что у всех динозавров один общий предок
Фото: yandex.ru

Специалисты много лет спорят об истинном происхождении динозавров, но не могут знать о жизни этих доисторических животных абсолютно все. Новые исследования ставят точку в спорах. Об этом сообщает «Популярная Механика».

Команда ученых проанализировала окаменевшие останки пизанозавра и пришла к выводу, что это травоядное животное существовало около 230 миллионов лет назад, в то же самое время, когда появились первые ящерообразные динозавры. Такое наблюдение доказывает, что наиболее верной является классическая теория происхождения доисторических животных.

Иными словами, подтверждается теория о генеалогическом развитии вида, что доказывает появление динозавров от одного общего предка. Получается, что первые динозавры стали развиваться в разных направлениях, тем самым кто-то остался на земле, а кто-то с течением времени поднялся в небо. Помимо предоставленных доказательств, ученые уверяют, что первые динозавры появились на территории Южной Америки, а затем разбрелись по всему миру. Это произошло еще в то время, когда земля не была разделена на континенты.

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#история #наука

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