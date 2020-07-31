Гороскоп на 31 июля: Скорпионов ждут дружеские встречи, а Стрельцов — большие перемены.

Восход Солнца: 04:57

Заход Солнца: 20:15

Солнце в Льве.

Овен. Пассивный день. Коммерческие дела будут развиваться крайне медленно и не принесут желаемых результатов. Неожиданное известие может осложнить отношения с окружающими. В этот день лучше не предпринимать никаких поездок и держаться подальше от огня. День неожиданных превращений энергий, приключений и авантюр. Возможно, произойдет какое-то крупное событие, участником которого непременно окажетесь вы. Перемены, которые произойдут в вашей жизни, могут иметь как положительную, так и отрицательную окраску. Следите за приметами. Судьба предупреждает вас о возможных неприятностях.

Телец. Неблагоприятный день. Сегодня вас подстерегают неудачи во многих сферах жизни. Трезво оценивайте ситуацию, старайтесь формировать правильное мировоззрение. Проявите целеустремленность и преграда, которая казалась существенной, исчезнет, будто ее и не существовало вовсе.

Близнецы. День пробуждения и преобразования внутренней энергии. В любом деле необходимы решительные действия в сочетании с осмотрительностью. Возросшие жизненный потенциал и активность будут способствовать расцвету вашей личности, общественному или профессиональному росту, повышению авторитета. Благоприятный день для физических нагрузок, зачатия, лечения. Вероятно, вам предстоит блеснуть своими способностями в обществе. Не упускайте сегодня возможности завести массу новых интересных знакомств. Из-за дефицита энергии вам сегодня будет сложно заниматься серьезными и масштабными делами, перепоручите их кому-то другому.

Рак. Очень вероятны незапланированная поездка или неприятное известие, которое приведет к непредвиденным тратам или осложнит отношения с близким окружением. Звезды не советуют заниматься решением сердечных вопросов. Сегодня вы в очередной раз убедитесь, что у вас золотые друзья, способные вытащить приятеля из самой опасной передряги.

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Лев. Жизненный потенциал находится в верхней точке.Проявляйте инициативу и ни в коем случае не отступайте назад — используйте все возможности для укрепления своего положения. Во второй половине дня эмоциональная впечатлительность может стать причиной размолвки и недопонимания с близкими людьми. День благоприятен для обращений к начальству, в правительственные учреждения, общественные и правовые организации. Вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Ваша напористость и деловая активность поможет преодолеть препятствия и приведет к высоким результатам. Ни в коем случае не отступайте назад и не идите на компромисс. Хороший день для путешествий и прогулок.

Дева. Продолжается благоприятный период. Этот день отмечен событиями, которые приведут к переоценке ценностей. Материальные достижения будут сравниваться с духовными устремлениями. Вы будете способны сконцентрироваться на своих внутренних переменах. Может быть, у вас откроется дар пророчества. Ночью возможны благие вещие сны. Тяжелый, критический день. Он пройдет достаточно напряженно. Вам будет трудно сохранять спокойствие. А это может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Сегодня нужно быть ближе к воде, желательно посещение бассейна.

Весы. День в целом благоприятный. Вы будете деятельны и энергичны. Возможно, что вам удастся реализовать задуманное или сотворить нечто выдающееся. Звезды советуют заняться творческой деятельностью. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми. Недоброжелатели оставят вас в покое. Звезды советуют Водолею выступить в роли опытного психолога для тех, кто в этом поистине нуждается. У вас получится, не сомневайтесь.

Скорпион. Сегодня вас ожидают личные свидания или дружеские встречи. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью, крупных покупок. Звезды благоприятствуют Львам творческих профессий. Их жизненный потенциал на высоком уровне, усиливаются энергичность, сексуальность, дар предвидения. Неблагоприятный период. Ваш жизненный потенциал стремится к понижению. Вероятны искушения плоти, соблазны, потакание своим прихотям, ошибки при оформлении документов, трудности в учебе и преподавательской деятельности. По возможности сократите общение с окружающими людьми — возможно негативное влияние или провокация. Сон накануне — вещий на месяц.

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Стрелец. Вас ожидают большие перемены. Как полагают звезды, вы развернёте совместную работу с партнером, успехами которого давно восхищались. Планеты вам благоприятствуют, а потому позволят блеснуть талантами. Однако все ваши планы могут осуществиться только при условии непосредственной готовности к работе. Возможно, вы наконец-то ощутите стабильность в личной жизни. Конфликты с родственниками могут испортить настроение. Вам удастся во многих вопросах поставить точки над «i», но при условии, что не будете опускаться до грубости и крика.

Козерог. Вы чаще обычного нервничаете и беспокоитесь, больше внимания обращаете на мелкие проблемы. А вот приятных событий и новых возможностей вы часто просто не замечаете. День в целом благоприятен. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в делах. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Лучше закончите начатые дела, разберитесь со старыми идеями и наработками. Не забывайте, что новое — это хорошо забытое старое. Велика вероятность случайной прибыли — выигрыша, находки или подарка.

Водолей. Неблагоприятный день. Сегодня вероятны грубые ошибки и просчеты. Не стоит строить больших планов, начинать новые дела, лучше заняться домашними проблемами. Деловые встречи не принесут желаемых результатов, перенесите их на другой день. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, наверняка будут иметь в вашей жизни большое значение. День благоприятный для контактов и общения, для активного отдыха и развлечений. Один из «чистых» дней. Отмечен гармонией и равновесием. Поддерживайте внутренний комфорт, соблюдайте умеренность во всём. Вероятно, женщин-Водолеев ждёт романтическая встреча или неожиданное радостное известие. Мужчинам-Водолеям следует остеречься неоправданных трат. Не рекомендуется употребление животной пищи. Сны сбудутся к полному удовольствию. Ясные, сверкающие звезды — к успеху и процветанию.

Рыбы. Неблагоприятное расположение звезд окажет негативное влияние как на личную, так и на деловую жизнь. В сфере профессиональной деятельности намечается регресс. Любое новое дело обречено на провал или не принесет желаемых результатов. Выгода возможна только от уже начатых дел. Постороннее влияние или ложная информация могут привести к финансовым потерям. Опасайтесь сплетен, чужих советов, клеветы завистников. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве. Сегодня служебные дела потребуют от вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Вероятно, вы сможете решить важные проблемы на работе, исправите старые ошибки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев