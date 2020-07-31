Астрологический прогноз на август 2020 года

Люди, рождённых в августе, отличаются страстностью, энергичностью и эмоциональностью. Они знают толк в чувственных удовольствиях и умеют жить на широкую ногу. К детям августа тянутся люди, они притягивают самые интересные события, но зачастую становятся жертвами интриг из-за своей доверчивости. Тем не мене, лидерские качества и обаяние всегда помогают им выходить из любой ситуации с высоко поднятой головой.

Овен. Для типичных Овнов август 2020 года будет временем перемен. Они с удовольствием почувствуют попутный ветерок, и захотят, наконец, покинуть уютный, но тесный и душный мирок внутренних переживаний, отправляясь за новыми приключениями и впечатлениями.

Телец. Август принесет Тельцам небольшое затишье в любовных отношениях, так как на любовь и романтику у Тельцов будет оставаться немного свободного времени. Тельцы, уже имеющие любимого человека, должны стараться чаще делать ему комплименты и реже предъявлять претензии – это поможет избежать мелких ссор и укрепить отношения!

Близнецы. Сейчас Вам могут предложить должность, о которой Вы некоторое время назад не смели и мечтать. Даже если страх ответственности мешает принять такой подарок Небес, преодолейте свои сомнения и поверьте, что Вы заслужили это по праву.

Рак. Влияние звезд на Раков в августе способствует возрастанию стремлений к поездкам и расширению своего кругозора. Второй месяц лета является благоприятным периодом для отпуска, в особенности, если вы запланировали уделить большое количество своего свободного времени активному туризму, а также занятию спортом.

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Лев. Август 2020 года для Львов обещает быть на удивление спокойным и комфортным месяцем. Успех в этом году вам обеспечен. Не избегайте проблем и трудностей - терпение и выдержка помогут вам. Живите сегодняшним днем, и тогда вас ждет душевный мир и согласие.

Дева. Ваша легкость в августе поможет вам держать нос по ветру и выбрать наилучшие варианты для отдыха. Чаще проводите досуг с детьми и со своим любимым мужчиной. Возможность вложить деньги в запланированные и важные покупки поднимет вам настроение.

Весы. Наиболее благоприятным периодом август станет для Дев-творческих натур. Красота зимней природы принесет вам вдохновение и обострит ощущение прекрасного. Даже те представители знака зодиака Весы, которые привыкли вести достаточно спокойный образ жизни, будут склонны к социальной активности.

Скорпион. Скорпионы проведут август ярко, легко и на удивление позитивно. Причем вас в буквальном смысле этого слова будет окружать сплошной позитив, состоящий из шуток, дружеских розыгрышей и бесконечного смеха! Вам, дорогие Скорпионы, остается искренне позавидовать, ведь мало кто провожает уходящий год на столь оптимистической ноте!

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Стрелец. Стрельцу стоит меньше оглядываться назад, а больше жить настоящим. Если в финансовой сфере появятся проблемы, то не берите кредит в банке. Личная жизнь в августе заиграет яркими красками, если Стрелец возьмет инициативу в свои руки.

Козерог. В августе Козерогов ожидают домашние хлопоты, которыми они будут заниматься с радостью. Для разнообразия любовных отношений, Козерогам следует внести в жизнь свежие краски. Во время ухода за внешностью стоит использовать новые крема и маски.

Водолей. Водолеям пора наконец подумать об удовлетворении своих личных потребностей. По большому счету, сейчас у вас одна-единственная потребность – сделать так, чтобы увеличить количество поклонников. Добиться этого вы сможете, изменив свою внешность.

Рыбы. Рыбам в августе предстоит пересмотреть свою манеру поведения и ведения дел. Велика вероятность, что ужесточатся какие-то правила, и вам придется им соответствовать, особенно если вы не хотите спровоцировать ненужные вам сейчас перемены.

Астролог: Вальдемар Небоходцев