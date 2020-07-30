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30июля
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сегодня, 23:32 0

Пентагон назвал российские подлодки угрозой для Соединенных Штатов

Пентагон назвал российские подлодки угрозой для Соединенных Штатов
Фото: iz.ru

Генерал ВВС США, во время слушаний в сенате, назвал российские подлодки «серьезной проблемой» для вооруженных сил Соединенных Штатов. Об этом сообщают «Известия».

Генерал Глен Ван Херк считает, что у «противников» Соединенных Штатов было достаточное количество времени, в течение которого Россия и Китай успели расширить свои стратегические возможности. Военный имеет ввиду период массовых беспорядков на территории США и утверждает, что за это недолгое время Вашингтон не уделял достаточного внимания внешней политике и вооружению. По мнению Ван Херка, этого было достаточно для наращивания военной мощи со стороны Китая и России.

Высокопоставленный военный утверждает, что русские подводные лодки практически не заметны для радаров, а крылатые ракеты на борту таких субмарин представляют серьезную угрозу для прибрежных территорий США. Не исключено, что такое заявление было выдвинуто ввиду недавних испытаний ВМФ России атомной подводной лодки, которая способна носить на своем борту беспилотные подводные аппараты «Посейдон».

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#военные #США #технологии

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