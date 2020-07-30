У переживших коронавирус обнаружили проблемы с сердцем

У многих людей, даже у тех, которые перенесли заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме, выявлены проблемы с сердцем. Об этом сообщает «Evo-Rus.com».

Еще в марте этого года, когда коронавирусная инфекция распространилась по всему миру, стало известно, что риск летального исхода намного выше у людей, страдающих сердечными заболеваниями. Проведенные исследования показали, что у 78% людей, переболевших опасной инфекцией, обнаружены сердечно-сосудистые нарушения. У еще 60% процентов поборовших инфекцию выявлены признаки воспаления миокарда.

Несмотря на то, что коронавирусная инфекция воздействует в первую очередь на легкие, следы присутствия вируса часто находят в клетках сердечной ткани. Напомним, что опасная инфекция впервые была обнаружена в 2019 году, и на сегодняшний день нет подтвержденной вакцины, которая имела бы 100% результативность и защищала человека от вируса. Некоторые страны в данный момент охвачены второй волной заболевания, и сейчас вирусологи делают все возможное, чтобы создать лекарство, способное спасти человека от осложнений, которые вызывает COVID-19.