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30июля
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сегодня, 20:12 0

Минздрав сообщил о новом порядке сдачи анализов на употребление алкоголя при прохождении водительской медкомиссии

Минздрав сообщил о новом порядке сдачи анализов на употребление алкоголя при прохождении водительской медкомиссии
Фото: stolica-s.su

Заместитель министра здравоохранения рассказал о новом порядке прохождения медкомиссии. Об этом сообщает «Российская Газета».

Изменить условия прохождения водительской медкомиссии планировали еще с начала прошлого года. Идея проверять водителей на алкогольную зависимость была негативно воспринята обществом и подверглась массовой критике. Основной причиной такой реакции общества стало повышение цены на прохождение медицинской комиссии.

Целью введения дополнительного анализа стало стремление Минздрава не допустить к управлению автомобилем лиц, имеющих склонность к алкоголизму и наркомании.

После негативной реакции общества, Министерство здравоохранения пересмотрело поправки, и теперь сдача анализов на употребление алкоголя будет необходима только тем гражданам, состояние которых вызовет подозрения у проверяющего нарколога. Пока нововведения не вступили в силу и находятся на стадии доработки, поэтому старый порядок прохождения медицинской комиссии будет действовать до конца этого года.

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#здоровье #медицина

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