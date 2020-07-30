Минздрав сообщил о новом порядке сдачи анализов на употребление алкоголя при прохождении водительской медкомиссии
Заместитель министра здравоохранения рассказал о новом порядке прохождения медкомиссии. Об этом сообщает «Российская Газета».
Изменить условия прохождения водительской медкомиссии планировали еще с начала прошлого года. Идея проверять водителей на алкогольную зависимость была негативно воспринята обществом и подверглась массовой критике. Основной причиной такой реакции общества стало повышение цены на прохождение медицинской комиссии.
Целью введения дополнительного анализа стало стремление Минздрава не допустить к управлению автомобилем лиц, имеющих склонность к алкоголизму и наркомании.
После негативной реакции общества, Министерство здравоохранения пересмотрело поправки, и теперь сдача анализов на употребление алкоголя будет необходима только тем гражданам, состояние которых вызовет подозрения у проверяющего нарколога. Пока нововведения не вступили в силу и находятся на стадии доработки, поэтому старый порядок прохождения медицинской комиссии будет действовать до конца этого года.
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