Минздрав сообщил о новом порядке сдачи анализов на употребление алкоголя при прохождении водительской медкомиссии

Изменить условия прохождения водительской медкомиссии планировали еще с начала прошлого года. Идея проверять водителей на алкогольную зависимость была негативно воспринята обществом и подверглась массовой критике. Основной причиной такой реакции общества стало повышение цены на прохождение медицинской комиссии.

Целью введения дополнительного анализа стало стремление Минздрава не допустить к управлению автомобилем лиц, имеющих склонность к алкоголизму и наркомании.

После негативной реакции общества, Министерство здравоохранения пересмотрело поправки, и теперь сдача анализов на употребление алкоголя будет необходима только тем гражданам, состояние которых вызовет подозрения у проверяющего нарколога. Пока нововведения не вступили в силу и находятся на стадии доработки, поэтому старый порядок прохождения медицинской комиссии будет действовать до конца этого года.