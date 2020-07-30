Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:10 0

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила своего мужа

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила своего мужа
Фото: saratov24.tv

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела рэпера, которого расчленила собственная жена. Об этом сообщает «Газета.ру».

Тело украинского рэпера было найдено в Санкт-Петербурге, в квартире, где совместно проживали супруги. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело, детали убийства в данный момент расследуются. По предварительным данным смерть музыканта наступила около четырех дней назад. Причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами.

Происшествие примечательно тем, что труп известного рэпера был найден сотрудниками правоохранительных органов в расчлененном виде, и находился внутри холодильника. Следствие уточнило, что Энди Картрайта расчленила собственная жена, которая объяснила данный поступок желанием скрыть истинные причины смерти супруга и имитировать его исчезновение. Примечательно, что задержание супруги погибшего производилось вне рамок уголовного дела, ведь если подозреваемая не имеет отношения к смерти рэпера, то состав преступления отсутствует. Остаются непонятными странные действия подозреваемой, которые абсолютно противоречат здравому смыслу.

Просмотров всего: 25

#криминал #суды

распечатать


Общество 1

В Ивановском районе двое мужчин угнали автомобиль
Общество

Жители Аэропорта рассказывают о живодёре, убивающем кошек
Происшествия

Возможного преступника ищут в Белогорске
Происшествия 3

Свободненского прапорщика осудили за избиение рядового
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь