Жена рэпера Энди Картрайта расчленила своего мужа

Тело украинского рэпера было найдено в Санкт-Петербурге, в квартире, где совместно проживали супруги. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело, детали убийства в данный момент расследуются. По предварительным данным смерть музыканта наступила около четырех дней назад. Причиной смерти стала передозировка наркотическими веществами.

Происшествие примечательно тем, что труп известного рэпера был найден сотрудниками правоохранительных органов в расчлененном виде, и находился внутри холодильника. Следствие уточнило, что Энди Картрайта расчленила собственная жена, которая объяснила данный поступок желанием скрыть истинные причины смерти супруга и имитировать его исчезновение. Примечательно, что задержание супруги погибшего производилось вне рамок уголовного дела, ведь если подозреваемая не имеет отношения к смерти рэпера, то состав преступления отсутствует. Остаются непонятными странные действия подозреваемой, которые абсолютно противоречат здравому смыслу.