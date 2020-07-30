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сегодня, 19:35 4

Сотрудник космодрома Восточный «набил» Гагарина на ноге

Сотрудник космодрома Восточный «набил» Гагарина на ноге
Фото: www.instagram.com/tsiolkovsky.ru/

Житель Циолковского нанёс портрет Юрия Гагарина себе на ногу. Объёмную татуировку в стиле реализма Александр Аристов сделал ещё до того, как стал сотрудником космодрома. Зато теперь в жизни молодого человека все, как говориться, сошлось – и работа, и увлечения.

– Татуировки я очень люблю. Хотелось сделать что-то глобальное. Так как родился и всю жизнь прожил в этом городе, решил, что моя татуировка будет связана с космосом, – рассказывает Александр Аристов.

На создание татуировки ушло 8 часов. По словам Александра, большинству коллег его татуировка нравится. Одним Гагариным сотрудник космодрома ограничиваться не собирается, он планирует сделать тату в космическом стиле по всей левой ноге, сообщает прессс-лужба ЗАТО Циолковский.

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#жизнь #космодром #космос

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Комментарии
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  • тортик53

    тортик53
    30 минут назад

    Рогозина лучше бы наколол. Может со слесарей повысили бы Сашку.... А если по теме, то не похож на Гагарина портак. Да и как то кощунственно это выглядит...

  • Лазоревка

    Лазоревка
    23 минуты назад

    Агентство новостей регионального уровня. У вас новости закончились или профессионалы?..

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    14 минут назад

    А Рогоза наколол кочегаров в космической ракете...

  • uslon

    uslon
    6 минут назад

    Бедный Юрий Алексеевич, он и предположить, наверное, не мог, что будет набит на чьей-то левой ноге.

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