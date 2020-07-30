Сотрудник космодрома Восточный «набил» Гагарина на ноге

Фото: www.instagram.com/tsiolkovsky.ru/

Житель Циолковского нанёс портрет Юрия Гагарина себе на ногу. Объёмную татуировку в стиле реализма Александр Аристов сделал ещё до того, как стал сотрудником космодрома. Зато теперь в жизни молодого человека все, как говориться, сошлось – и работа, и увлечения.

– Татуировки я очень люблю. Хотелось сделать что-то глобальное. Так как родился и всю жизнь прожил в этом городе, решил, что моя татуировка будет связана с космосом, – рассказывает Александр Аристов.

На создание татуировки ушло 8 часов. По словам Александра, большинству коллег его татуировка нравится. Одним Гагариным сотрудник космодрома ограничиваться не собирается, он планирует сделать тату в космическом стиле по всей левой ноге, сообщает прессс-лужба ЗАТО Циолковский.