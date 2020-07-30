Скорость распространения коронавируса в Приамурье не снижается

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Главный санитарный врач области Ольга Курганова рассказаласловам, что обстановка с заболеваемостью коронавирусом в области остаётся тревожной. На этой неделе в области зарегистрировали 218 новых случаев, сообщает пресс-служба правительства области

Больше всего болеют в Благовещенске – здесь зафиксировано 48 % активных очагов. На втором месте Свободный и Свободненский район – 19.4 % активных очагов

– По-прежнему средний коэффициент распространения за последние 7 дней не снижается ниже уровня единицы, – рассказала Ольга Курганова.

При этом она подчеркнула, что жители области игнорируют профилактические меры. Чаще всего это происходит в общественном транспорте – пассажиры ездят в автобусах без масок или спускают их на подбородок, что тоже считается нарушением.

– Не соблюдается режим самоизоляции лицами старше 65. В городском транспорте, в торговых центрах много лиц пожилого возраста, – доложила Ольга Курганова.

В конце выступления главный санитарный врач области подчеркнула необходимость дальнейшего проведения всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории области.

Напомним, сегодня на оперативном штабе Василий Орлов заявил, что если открытие кафе и кинотеатров с 1 августа вызовет подъем заболеваемости, вновь будут введены ограничительные меры.