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сегодня, 19:18 2

Скорость распространения коронавируса в Приамурье не снижается

Скорость распространения коронавируса в Приамурье не снижается
Фото: pixabay.com

Главный санитарный врач области Ольга Курганова рассказаласловам, что обстановка с заболеваемостью коронавирусом в области остаётся тревожной. На этой неделе в области зарегистрировали 218 новых случаев, сообщает пресс-служба правительства области

Больше всего болеют в Благовещенске – здесь зафиксировано 48 % активных очагов. На втором месте Свободный и Свободненский район – 19.4 % активных очагов

– По-прежнему средний коэффициент распространения за последние 7 дней не снижается ниже уровня единицы, – рассказала Ольга Курганова.

При этом она подчеркнула, что жители области игнорируют профилактические меры. Чаще всего это происходит в общественном транспорте – пассажиры ездят в автобусах без масок или спускают их на подбородок, что тоже считается нарушением.

– Не соблюдается режим самоизоляции лицами старше 65. В городском транспорте, в торговых центрах много лиц пожилого возраста, – доложила Ольга Курганова.

В конце выступления главный санитарный врач области подчеркнула необходимость дальнейшего проведения всех необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий на территории области.

Напомним, сегодня на оперативном штабе Василий Орлов заявил, что если открытие кафе и кинотеатров с 1 августа вызовет подъем заболеваемости, вновь будут введены ограничительные меры.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    49 минут назад

    Кафе и кинотеатры,посещают,по сравнению с автобусами и маршрутками,в разы меньше,в островах была ,тоже мало людей ходят,а вот в налоговой была,там в тамбуре 60 см на 60 см,много людей,поставили маленький столик,и люди пишут заявления,даже руки нечем обработать,одна ручка.Зато работники,двери не открывают,разговаривают через дверь,в залах пусто,предварительная запись,на 14 дней,талоны розданы. Роспотребнадзор ,когда налоговую откроете и порядок наведете,работники себя берегут,а простые люди,толпятся в тамбуре.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    27 минут назад

    Были недавно в налоговой, стояли на улице и ни чего. Сами не лезьте в этот тамбур!

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