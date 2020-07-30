Задержанные в Белоруссии россияне обвиняются в терроризме

Кандидаты на пост президента республики уже предупреждены о введении дополнительных мер безопасности. Напомним, что 9 августа на территории Республики Беларусь состоятся выборы президента. Власти страны утверждают, что накануне были задержаны 33 российских «боевика», причастных к Частной Военной Компании «Вагнер». Напомним, что деятельность любых ЧВК запрещена на территории Российской Федерации.

Сотрудники белорусских спецслужб разыскивают около двухсот «боевиков», предполагая, что на территории страны готовится террористический акт, который нацелен на срыв организации предстоящих выборов. Сам госсекретарь Совбеза Белоруссии признался, что принятые меры подобны «поиску иголки в стоге сена». Кремль никак не прокомментировал заявление белорусских властей, а ряд депутатов крайне скептически отнесся к самому факту существования «российских боевиков».