В Сибири обнаружили скелет мамонта

Обнаружившие находку люди приняли решение положить останки в воду, чтобы не дать им высохнуть. Глава села, близ которого были найдены останки, без промедлений сообщил археологам об необыкновенной находке. Прибывшие на место исследователи извлекли из озера несколько ребер, бедренную кость и нижнюю челюсть мамонта. Ученые утверждают, что находка является очень ценной, ведь на некоторых костях сохранились сухожилия.

Специалисты установили, что останки мамонта принадлежат взрослой особи. Ученые полагают, что дальнейшие исследования позволят получить ДНК животного, которое можно добыть из костного мозга. По мнению экспертов, под слоем ила находятся остальные фрагменты мамонта, которые будут извлечены чуть позже, ведь для их аккуратного изъятия понадобится немало времени и сил. Эта теория не подтверждена, и ученым еще предстоит изучить илистое дно озера в поисках недостающих фрагментов.