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сегодня, 18:01 0

В Приамурье выявили 35 новых случаев коронавируса

В Приамурье выявили 35 новых случаев коронавируса
Фото: unsplash.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 35 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявили 2 724 случая COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.

В Благовещенске выявили 16 новых заражений, в Благовещенском районе — шесть, в Свободном — четыре, по два в Белогорске и Прогрессе, по одному в Райчихинске, Бурейском, Константиновском, Ромненском и Селемджинском районах.

Темп прироста за последние сутки – 1,3 %.

1 615 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.

1 037 человек были в контакте с заболевшими.

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#здоровье #коронавирус #медицина

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