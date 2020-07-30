В Приамурье выявили 35 новых случаев коронавируса

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В Амурской области лабораторно подтверждены 35 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявили 2 724 случая COVID-2019, сообщает пресс-служба правительства области.



В Благовещенске выявили 16 новых заражений, в Благовещенском районе — шесть, в Свободном — четыре, по два в Белогорске и Прогрессе, по одному в Райчихинске, Бурейском, Константиновском, Ромненском и Селемджинском районах.



Темп прироста за последние сутки – 1,3 %.



1 615 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 48 человек.



1 037 человек были в контакте с заболевшими.