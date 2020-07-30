Бывшая кинобаза Белогорска выставлена на торги

В микрорайоне “Транспортный” Белогорска выставлено на торги недвижимое имущество площадью более 400 кв.м. с земельным участком площадью 3,5 тысячи кв.м. Комитет имущественных отношений объявил открытый аукцион в электронной форме по продаже здания бывшей кинобазы по ул. Никольское шоссе, 30.

– Ценность имущества заключается в привлекательном как для ведения бизнеса, так и для строительства жилья месторасположении земельного участка, – говорит и.о. председателя комитета имущественных отношений Анна Шапран. – Совокупная начальная цена продажи имущества – 2, 8 млн. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 11.00 7 августа (московское время) на электронной площадке «РТС - тендер» Имущественные торги, на сайте: http://www.rts-tender.ru/ (торговая секция «Торги по приватизации, аренде и продаже имущества»). До этой даты можно ознакомиться со сведениями об имуществе и иной информацией, в том числе с проектом договора купли-продажи, с 08.30 часов до 16.30 часов, по адресу: ул. Гагарина, д. 2 (здание администрации), 1 этаж, кабинет № 111, тел. 2-31-83.

Аукцион в электронной форме состоится 13 августа в 4:00 по московскому времени на электронной площадке «РТС - тендер» Имущественные торги, на сайте: http://www.rts-tender.ru/ (торговая секция «Торги по приватизации, аренде и продаже имущества»).



Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти регистрацию на электронной площадке ООО «РТС - тендер» http:/www.rts-tender.ru/, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.