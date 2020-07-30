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Белогорцев приглашают создать аудио-видео композиции для световой аллеи

Белогорцев приглашают создать аудио-видео композиции для световой аллеи

Белогорцам вновь напоминают о возможности принять личное участие в совершенствовании работы свето-музыкальной аллеи горпарка. Глава Белогорска Станислав Мелюков обратился к горожанам с предложением по созданию композиций для светодиодной конструкции.

– За зиму надо пополнить репертуар аудио-видео композиций для аллеи, – написал в своем Инстаграм Станислав Мелюков. – Кстати, мы их делаем не в Белогорске, в Москве и я, если честно, не понимаю, почему до сих в парк не пришел ни один наш умелец с предложением «Давайте я сделаю!». Тем более, что парк платит за изготовление каждого видео 7 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, свето-музыкальная аллея Белогорска возведена в 2018 году. Она представляет собой комплекс из 10 металлических конструкций, выполненных в виде арок. На них закреплены 130 тросов со светодиодными лентами, которые создают иллюминацию под музыкальное сопровождение. В комплексе аллеи – всепогодная акустическая система.

Открытие арт-объекта состоялось 1 мая 2019 года.

Программисты, диджеи и просто меломаны, разбирающиеся в работе автоматических светомузыкальных устройств, позволяющих самостоятельно синтезировать световое шоу для сопровождения музыки, могут и сейчас предложить свои услуги горпарку по расширению репертуара свето-музыкальной аллеи Белогорска. Для этого необходимо обратиться в дирекцию парков и скверов по адресу: ул. Набережная, 166. телефон: 2-04-42.

Вместе с тем, Городской парк ждет от Белогорцев и предложения по изготовлению “белкиных домов”. Идею озвучил губернатор Амурской области Василий Орлов во время рабочего визита в парк с главой Белогорска Станиславом Мелюковым.

Местные умельцы могут предоставить в дирекцию собственноручно изготовленные работы и получить вознаграждение. В создании жилого массива для пушистых обитателей парка приглашаются как частные лица, так и представители бизнеса.

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#Белогорск

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