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Горячая вода вернется в квартиры белогорцев 3 августа

Централизованная подача горячего водоснабжения возобновится в Белогорске. Планово-ремонтные работы на большинстве котельных в преддверии очередного отопительного сезона завершены.

― Ремонтные работы проводились с 1 июля, ― рассказывает представитель управляющей компании “ЖСК” Наталья Савенко. ― Отключение горячей воды в летний период уже стало традиционным для белогорцев. Это делается для того, чтобы подготовить котельные к новому отопительному периоду, провести ремонтные работы, проверить оборудование. Профилактика в обязательном порядке идет ежегодно.

С 3 августа горячая вода появится у жителей домов, относящихся к котельным «Амурсельмаш», «Южная», «Районная», «Мелькомбинат» и «Томская». Горячая вода будет возвращаться в дома постепенно в течение дня.

― В этот же день будет приостановлена подача ГВС от котельных «Берег» и «Дом престарелых», ― добавила Наталья Савенко. ― Подача горячей воды от котельных «Транспортная», «СПТУ», «Комсомольская», «Благовещенская», «Озёрная» в связи с технологическими особенностями ГВС возобновится с началом отопительного периода. ⠀

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#Белогорск

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