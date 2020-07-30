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сегодня, 17:47 0

На экскурсию в горпарк Белогорска приезжал мэр Шимановска

На экскурсию в горпарк Белогорска приезжал мэр Шимановска
Фото: пресс-служба главы Белогорска

Накануне глава Белогорска Станислав Мелюков провёл экскурсию по городскому парку культуры и отдыха мэру Шимановска Павлу Березовскому. Об этом он написал в своем Инстаграм-аккаунте.

― Последние пару недель в областных медиа то и дело всплывала тема горпарка Белогорска. Причём в большей степени в положительном ключе, — написал Станислав Мелюков в своём Инстаграм. ― И сегодня по просьбе мэра Шимановска Павла Березовского провёл ему экскурсию по нашему горпарку. Такой парк, как в Белогорске, теперь хотят не только в Благовещенске и Свободном, но и в Шимановске. Рассказал, показал, объяснил, как и почему у нас всё работает на достаточно высоком уровне. Не всё, конечно, идеально, но работает.

Также глава Белогорска сообщил, что в планах горпарка за зиму отдать на реконструкцию верхушку фонтана.

― Если не получится сделать, как было изначально по его характеристикам, то в апреле 2021 установят другой. За счет внебюджетных средств, ― добавил Станислав Мелюков.

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#Белогорск

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