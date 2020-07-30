В Ивановском районе двое мужчин угнали автомобиль

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Два молодых человека в Приамурье пойдут под суд. Их обвиняют в угоне автомобиля, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, преступление совершено в марте этого года. По предварительным данным, двое молодых людей, находясь в селе Петропавловка, увидели припаркованный автомобиль и на нем решили покататься.



История настолько же печальная, насколько и забавная. По данным следствия все произошло так….







Багажник машины оказался открытым. Через него один из преступников залез внутрь салона и попытался открыть дверь изнутри. Однако, там не оказалось кнопок. Обнаружив молоток, он разбил боковое стекло.







После этого злоумышленники откатили автомобиль в безлюдное место и попытались его завести. Но… и тут фиаско. Попытки оказались безуспешными. После этого, видимо от досады, они разбили панель управления и боковое стекло. А в конце бросили машину и скрылись.







Утром потерпевшая, не найдя свой автомобиль, сообщила об этом правоохранителям. Разбитую машину нашли недалеко от места парковки.







В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали двух ранее судимых местных жителей, которые во всем признались.







Уголовное дело направлено в суд.