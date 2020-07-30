Житель Тынды за свой счёт строит спортивный комплекс во дворе

В Тынде, во дворе многоэтажного дома по улице Октябрьской, 22, началась установка дворового спортивного комплекса, сообщает пресс-служба администрации города. Благоустройство двора проводится за счёт активного жильца дома — Сергея Умерникова.

— Захотелось сделать полезное и хорошее дело, чтобы дети и подростки приобщались к спорту, — рассказал тындинец.



Кроме самого комплекса мужчина оплатил резиновое покрытие. Устанавливать оборудование ему помогают соседи. Если погода позволит, работы закончат через несколько дней и все желающие смогут насладиться занятиями на качественных турниках и тренажёрах.



Устройство спортивной площадки одобрила администрация города.



В следующем году Сергей Умерников намерен поставить во дворе детскую площадку, но собственных средств ему уже на это не хватит. Он хочет привлечь к этому жителей не только своего дома, но и соседних, которые тоже будут иметь доступ и к спортивной площадке, и к потенциальной детской.



— С этой площадкой закончим, попробую собрать жителей с соседних домов, показать результат и предложу к весне собрать деньги на детскую площадку, если найдутся такие же как я, то думаю, всё получится, — говорит мужчина.