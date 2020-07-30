Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:54 0

1 августа в Благовещенске откроются школьные ярмарки

1 августа в Благовещенске откроются школьные ярмарки

Жители региональной столицы традиционно смогут приобрести школьные принадлежности на ярмарках. В этом году они заработают 1 августа, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Заявки в городское управление по развитию потребительского рынка и услуг об открытии ярмарок подали два крупных торговых центра: «Большой Хуафу», где товары представят 55 компаний и «Каньон» — 10.

Приобрести здесь можно канцелярские товары, учебники, тетради, школьную форму, одежду, обувь и ранцы.

Проработают школьные ярмарки ровно месяц — до 1 сентября.

Просмотров всего: 140

#дети #школа

распечатать


Общество 3

С 1 августа в Приамурье начнут открывать пришкольные лагеря
Общество

Школьные линейки пройдут с соблюдением всех противоэпидемических мер
Общество

Получить медсправку для садика благовещенцы смогут быстрее
Общество 1

В каждой российской школе до середины сентября будет работать врач

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь