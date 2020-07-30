1 августа в Благовещенске откроются школьные ярмарки

Жители региональной столицы традиционно смогут приобрести школьные принадлежности на ярмарках. В этом году они заработают 1 августа, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.



Заявки в городское управление по развитию потребительского рынка и услуг об открытии ярмарок подали два крупных торговых центра: «Большой Хуафу», где товары представят 55 компаний и «Каньон» — 10.



Приобрести здесь можно канцелярские товары, учебники, тетради, школьную форму, одежду, обувь и ранцы.



Проработают школьные ярмарки ровно месяц — до 1 сентября.