Василий Орлов: «При ухудшении эпидситуации вновь введём ограничения»

С 1 августа в области откроются кафе и кинотеатры. Но если жители станут пренебрегать мерами предосторожности, всё может снова закрыться. Об этом на очередном оперативном штабе сказал глава региона.

Сегодня на очередном заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции губернатор Приамурья Василий Орлов подчеркнул, что ослабление режима, которое наступит 1 августа, не должно вызвать вспышку коронавируса. За тем, как горожане соблюдают требования эпидбезопасности, будут строго следить. Но если станет понятно, что ситуация выходит из-под контроля, все ограничения введут снова.



Напомним, речь, в первую очередь, идет об открытии кафе и кинотеатров.



– В наших общих интересах сделать всё, чтобы скорее вернуться к нормальной жизни, к полноценной работе бизнеса и при этом сохранить здоровье наших граждан, – отметил Василий Александрович.



Как сообщила на совещании. Светлана Леонтьева, и.о министра здравоохранения, сегодня в области 566 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом ковид лечатся в стационарах, 302 – в амбулаторно-поликлинических условиях. К аппаратам ИВЛ подключено 2 пациента.



Также она отметила, что для работы с больными ковид создан дополнительный кадровый резерв, в который входят благовещенские студенты-медики. Уже с 1 августа 30 из них приступят к работе.



Минздрав заверил, что средств индивидуальной защиты и необходимых лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией в области достаточно.