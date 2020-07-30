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Жители Аэропорта рассказывают о живодёре, убивающем кошек

Жители Аэропорта рассказывают о живодёре, убивающем кошек
Фото: pixabay.com

В редакцию «Амур.Инфо» обратились жители посёлка Аэропорт. По словам очевидцев, в посёлке массово и жестоко истребляют кошек.

— Я пытаюсь хоть кого-то спасти. В доме живёт живодёр – травит, стреляет… Его или боятся, или не хотят связываться. Детям предлагают 100 рублей, если они убьют или унесут котёнка в лес – нам дети рассказывают. На окраине посёлка сжег около 10 взрослых кошек прошлым летом. Окна нельзя было открыть – запах, — поделился местный житель.

Животные появляются то с отрубленными хвостами, то с перебитыми лапами, а потом и вовсе исчезают, рассказывают люди.

Как сообщили в благовещенской полиции, заявлений о живодёре в органы пока не поступало.

— По данному факту сообщения не поступали. В ходе мониторинга социальных сетей информацию зарегистрировали, и по данному факту полицейскими будет проведена проверка, — сообщили в пресс-службе МВД города.

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#животные #криминал

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