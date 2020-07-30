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сегодня, 16:02 2

В Благовещенске без карантинных справок детей не пустят в детский сад

В Благовещенске без карантинных справок детей не пустят в детский сад
Фото: pixabay.com

Администрация города Благовещенска на своем сайте разместила информацию о перечне документов, необходимых для выхода ребенка в детский сад. Если родители получали справку о здоровье чада в частной клинике, то им придется обратиться в поликлинику по месту жительства. Необходимую карантинную печать в регистратуре больницы поставят без присутствия детей. Кроме этого, ребенку придется сдать анализ на яйцеглист.

Важно, что при прохождении обследования в поликлинике все необходимые печати об отсутствии болезней и контакта с COVID-больными проставляются сразу. Для удобства родителей и детей в каждой детской поликлинике откроются дополнительные кабинеты, сообщает сайт благовещенской мэрии.

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#Дальний Восток #здоровье #коронавирус #СМИ

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Комментарии
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    19 минут назад

    Фото очередей уже гуляет по вацапу?

  • Нажми Обсудить на форуме

    Нажми Обсудить на форуме
    19 минут назад

    Фото очередей уже гуляет по вацапу?

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