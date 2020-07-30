В Благовещенске без карантинных справок детей не пустят в детский сад
Администрация города Благовещенска на своем сайте разместила информацию о перечне документов, необходимых для выхода ребенка в детский сад. Если родители получали справку о здоровье чада в частной клинике, то им придется обратиться в поликлинику по месту жительства. Необходимую карантинную печать в регистратуре больницы поставят без присутствия детей. Кроме этого, ребенку придется сдать анализ на яйцеглист.
Важно, что при прохождении обследования в поликлинике все необходимые печати об отсутствии болезней и контакта с COVID-больными проставляются сразу. Для удобства родителей и детей в каждой детской поликлинике откроются дополнительные кабинеты, сообщает сайт благовещенской мэрии.
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