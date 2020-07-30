Амурчане снова «спасли» дикую птицу

Фото: Амурское управление по охране животного мира и ООПТ

Жительница Тамбовского района поймала птенца болотной курицы. Теперь малышу светит только клетка, сообщает Амурское управление по охране животного мира и ООПТ.

Амурчане всё чаще забирают детенышей зверей и птиц из привычной среды обитания. Детёныши не нуждаются в помощи человека. Они исследуют мир и учатся быть самостоятельными. А их родители присматривают за малышами или ненадолго отлучаются в поисках пищи. Что теперь делать с курёнком решают специалисты. Найти его родителей не представляется возможным, а в чужом болоте птичку не примут. Если малыша некому защитить от хищников в дикой природе, то остаётся — клетка.

Чаще всего Амурчане ловят совят. Их родители выпускают из гнезда на самостоятельное обучение. Сердобольные жители думают, что малыш выпал из гнезда. Также в начале июля Амурчане уже «спасали» детёныша косули. Малыш просто ждал маму в траве.

Начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко настоятельно посоветовал жителям Приамурья не трогать на первый взгляд одиноких птенцов и зверьков. Животному не важно, что на пожизненное заключение его обрекли из добрых побуждений. Нередко детёныши погибают, потому что правильно их выходить совсем непросто, считает Валерий.